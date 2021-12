Aufsichtsrat der Stadtwerke Wesel : Kreis Wesel beanstandet Ludger Hovests Abwahl

Wesel Der Stadtrat hatte den SPD-Politiker aus dem Aufsichtsrat der Stadtwerke abberufen. Die Aufsichtsbehörde hat diesen Beschluss nun aufgehoben. Die Jamaika-Koalition will deshalb vor das Verwaltungsgericht ziehen.

Der Kreis Wesel hat am Mittwoch den Beschluss des Weseler Stadtrates aufgehoben, Ludger Hovest (SPD) als Mitglied des Stadtwerke-Aufsichtsrates abzuberufen. Wie die Stadt am Donnerstag weiter mitteilte, habe die Aufsichtsbehörde damit die juristische Einschätzung der Stadt Wesel bestätigt, dass der Rauswurf nicht rechtens sei. Der Kreis habe zu seiner Entscheidung eine rechtsgutachterliche Untersuchung von Frank Bätge, Professor an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW, herangezogen.