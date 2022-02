Neue Projekte in Tiefenbroich : Stadtteil Tiefenbroich soll grüner werden

Tiefenbroich Im Bezirksausschuss gab es viele gute Nachrichten, die einen Schub bringen.

(RP/kle) Es gibt einen kräftigen Schub. „Der erste Bezirksausschuss Tiefenbroich in diesem Jahr im Onlineformat war außerordentlich motivierend. Für alle Themen, die für die Stadtentwicklung in Tiefenbroich wichtig sind, wurden die Weichen gestellt“, so der Ausschussvorsitzende und CDU-Ratsherr, Wolfgang Diedrich. Die Tagesordnung beinhaltete keine aktuellen Beschlussfassungen, sondern Berichte auf Vorschlag des Vorsitzenden. Mit Blick auf die Stärkung der Innenstädte und Zentren gibt es Fördergelder aus zwei Sofortprogrammen des Landes. Deshalb wird im Verlauf des Jahres ein Stadtentwicklungskonzept unter Beteiligung der Bürger entwickelt. Parallel dazu wird eine Planung für den Freiraum erarbeitet, um Tiefenbroich fußläufig zu erschließen und grüner zu machen. Das wird die Mitte von Tiefenbroich beleben und mehr Lebensqualität schaffen. Gleichzeitig wird das Mikroklima verbessert. Die Planungsphase soll bis zum Sommer abgeschlossen sein. Im Frühjahr wird der Straßenzug vom Kreisverkehr Am Roten Kreuz/Daniel-Goldbach-Straße bis hin zur Kreuzung Am Rosenkothen begrünt. Insgesamt werden 12.000 m² bepflanzt.