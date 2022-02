Fußball, Kreisliga A : Schlechter Wiederbeginn für die A-Ligisten

Ratingen Die Fußballer von Rot-Weiß Lintorf verlieren ebenso auswärts recht deutlich wie die des ASV Tiefenbroich. Damit sind beide Teams wieder in Abstiegsgefahr in der Kreisliga A.

Die Fußball-Kreisliga A startete in die Rückrunde, doch die Ratinger Vertreter Rot-Weiß Lintorf und ASV Tiefenbroich blieben erfolglos. Es gab auf fremden Plätzen klare Niederlagen, und auch in Tiefenbroich ist wieder Abstiegsgefahr vorhanden. Man muss sich auf fünf Direktabsteiger einstellen. Aber zunächst die Lintorfer, sie unterlagen bei den Sportfreunden Gerresheim klar mit 1:4 und sind damit Vorletzter. Die Lage im Abstiegskampf, es war die vierte Niederlage in Folge, wird immer aussichtsloser. Und die Gerresheimer konnten sich mit diesem Heim-Dreier unten gewaltige Luft verschaffen. Aber Theo Momm, der Lintorfer Trainer, sah auch Gutes: „Die Jungs haben sich gewehrt, das Spiel war bis tief in die zweite Hälfte hinein offen gestaltet. Dann fehlte die Kraft, um von hinten heraus noch etwas zu bewegen. Die Einstellung stimmte in jedem Fall, und das gibt natürlich einige Hoffnung.“ Am kommenden Sonntag haben seine Schützlinge Heimrecht, der FC Bosporus kommt an die Jahnstraße. Ein Heimsieg ist dann geradezu Pflicht. Jedenfalls schoss Niklas Roeszies nach gut einer Stunde das 1:1, sein siebtes Saisontor, und dann sah es eigentlich nicht schlecht aus für die Gäste. Aber den Gerresheimern gelang ein Doppelschlag zur 3:1-Führung nach 76 Minuten, und die Partie war gelaufen.