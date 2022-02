Antrag für Umweltausschuss : CDU setzt auf Solarmodule zur Stromerzeugung in der Stadt

Heiligenhaus Der entsprechende Antrag der CDU-Fraktion soll im nächsten Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz am Dienstag nächster Woche beraten werden.

(RP) „Strom für die Stadt sollte auch in der Stadt erzeugt werden“, verdeutlicht CDU-Sprecher Stefan Propach das Motto eines CDU-Antrags für den nächsten Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz am Dienstag, 8. Februar, um 18 Uhr in der Aula des Kant-Gymnasiums.