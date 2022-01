Aktionen in Ratingen : Sternsinger bringen Segenspäckchen

Wegen der Corona-Pandemie praktizieren die Jungen und Mädchen in diesem Jahr ein kontaktloses Sternsingen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Ratingen Wegen der Pandemie haben sich die meisten Gemeinden entschieden, nicht von Tür zu Tür zu ziehen. Die Segenspäckchen liegen auch in Kirchen aus.

(jün) Eigentlich wären in diesen Tagen die Sternsinger in Ratingen unter dem Leitmotiv „Gesund werden – gesund sein. Ein Kinderrecht weltweit!“ unterwegs. Doch wegen der Pandemie haben die Gemeinden in diesem Jahr andere Wege gesucht, den Segen zu den Menschen zu bringen.

St. Peter und Paul Traditionell finden die Sternsinger-Aktionen in der Pfarrei St. Peter und Paul je nach Gemeinde unterschiedlich statt. In diesem Jahr werden sich aufgrund des aktuellen Infektions-Geschehens keine Sternsinger-Kinder auf den Weg durch die Gemeinden machen.

Allen Gemeindemitgliedern werden bis Mitte Januar Segenspäckchen in die Briefkästen geworfen. Seit dem Jahreswechsel liegen darüber hinaus Segenspäckchen in den Kirchen zur Mitnahme aus.

In Herz Jesu werden die Sternsinger darüber hinaus die Gottesdienste am Wochenende besuchen und ihren Segen „to go“ spenden.

Heilig Geist Das Vorbereitungsteam wollte die Sternsingeraktion nicht komplett ausfallen lassen, sondern hat folgende Aktionen geplant, bei denen die Gläubigen sich den Segen in den Kirchen abholen können: Am Donnerstag, 6. Januar, ab 17.30 Uhr ist die Kirche am Maximilian-Kolbe-Platz offen, anschließend um 19 Uhr ist die Festmesse von der Erscheinung des Herrn. Am Sonntag, 9. Januar, um 11.30 Uhr beginnt die Heilige Messe, anschließend ist die Kirche bis 14 Uhr geöffnet.

In Tiefenbroich beginnt am Sonntag, 9. Januar, um 10.15 Uhr die Heilige Messe, anschließend ist die Kirche bis 12 Uhr geöffnet. Wer Kontakte meiden möchte, oder es in der Zeit nicht schafft in die Kirche zu kommen, kann das Sternsingerteam bitten, den Segen vorbeizubringen und in den Briefkasten zu werfen. Hierfür kann man sich unter dem Link anmelden:

https://forms.office.com/r/SbQ5ByNZtC Spenden können auch online überwiesen werden, und zwar über folgendem Link: https://spenden.sternsinger.de/xroevj4b