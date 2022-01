Pläne für Lintorf : Politik: Speestraße attraktiver gestalten

Lintorf Mit mehr als 100 Gästen, die in der Aula des Kopernikus-Gymnasiums die Sitzung des Bezirksausschusses verfolgten, war das Interesse der Bürger sehr groß. Es geht um wichtige Pläne für den Stadtteil. Es gab aber auch Bedenken.

Beiden Vorlagen zugrunde liegt die Absicht von Politik und Verwaltung, nicht nur die Infrastruktur Lintorfs nachhaltig zu verbessern, sondern auch die ohnehin schon hohe Lebensqualität im Ort weiter zu steigern. Mit mehr als 100 Gästen, die in der Aula des Kopernikus-Gymnasiums die Sitzung verfolgten, war das Interesse der Bevölkerung spürbar groß. Die RP hatte bereits im Vorfeld über die Projekte berichtet. In der Vorbereitung auf diese Veranstaltung hatte der Ausschussvorsitzende, CDU-Ratsherr Oliver Thrun, Kontakt zu allen gesellschaftlichen Repräsentanten und allen im Ausschuss vertretenen Fraktionen aufgenommen und zusammen mit Baudezernentin Petra Cremer Einblicke in die Grundzüge der Planungen ermöglicht – dies in enger Abstimmung mit dem stellvertretenden Ausschussvorsitzenden, BU-Ratsherr Detlev Czoske, der die Bezirksausschusssitzung leitete.

Mit der diskutierten Planung bewirbt sich Ratingen um Fördergelder der Landesregierung im Rahmen des Wettbewerbs „Zukunft Stadtraum“ und hat es bereits in die Endrunde des Wettbewerbs geschafft. Dabei werden innovative Lösungen gesucht, die die gemeinsame Nutzung des begrenzten öffentlichen Raums durch viele Gruppen – Fußgänger, Radfahrer, Autoverkehr, Händlerauslagen, Parkplätze – neu denken. „Es geht also von der Konstellation her exakt um die Themen und Probleme, die wir gerade in Lintorf auf dem Tisch haben“, betont Thrun. Es sei ein großes Lob, dass die Planung der Verwaltung von der Experten-Jury in die Schlussrunde genommen wurde.