Heiligenhauser Innenstadt : Es gibt weitere wichtige Schritte für die Innenstadt-Entwicklung  

Heiligenhaus Mit der Wiederbelebung des ehemaligen Rewe-Marktes verbessern sich potenziell auch die Erfolgsaussichten zur Neuvermietung des ehemaligen Drogeriemarktes. Hier finden aktuell Gespräche mit verschiedenen Interessenten satt.

(RP) Die Unterschrift unter dem Kaufvertrag ist gerade getrocknet: Die Stadt Heiligenhaus hat zum 1. Januar 2022 die innerstädtische Einzelhandelsimmobilie Hauptstraße 181 bis 183 (ehemals Rewe) erworben. Mit dem Umzug des Lebensmittel-Vollsortimenters von der Hauptstraße ins Forum Hitzbleck war insbesondere die leerstehende Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss des Gebäudes sehr augenfällig geworden. „Seit 2020 sind wir mit Einzelhandels- und Integriertem Stadtentwicklungskonzept sowie den daraus resultierenden Einzelmaßnahmen sehr aktiv, was die Stärkung und Attraktivität der Innenstadt betrifft“, verdeutlich Technischer Beigeordneter Andreas Sauerwein die Bemühungen der Stadt. „Gerade bei dieser wichtigen und in zentraler Lage gelegenen Immobilie war es Ziel der Stadt, das Heft des Handelns in der Hand zu behalten.“ ergänzt Erster Beigeordneter und Kämmerer Björn Kerkmann.

Gleiches gilt auch für weitere Leerstände, so finden derzeit sehr intensive Gespräche mit den jeweiligen Eigentümern statt, die zum Teil vor Abschlüssen stehen. So konnte bereits mit Unterstützung des Landes NRW der Umzug des Weinhandels in die bislang leerstehende ehemalige Geschäftsstelle der AOK gefördert werden. Das dadurch freigewordene Ladenlokal gegenüber der St. Suitbertus-Kirche wiederum wird voraussichtlich bereits ab dem 1. März als zentrale Anlaufstelle der Arbeitskreise des Stadtmarketings genutzt. Der sehr umfangreiche Bücherbestand, mit dem die jährlich mehrmals durchgeführten und beliebten Bücherflohmärkte bestückt werden, findet hier ebenfalls seinen neuen Platz. Im Rathauscenter ist vorgesehen, das Kundencenter der Stadtwerke Heiligenhaus sowie der Neanderenergie in den dadurch freiwerdenden Flächen (ehemals Jobcenter) unterzubringen. Neben den allgemeinen Services in den Bereichen Energieversorgung werden hier künftig auch Beratungsleistungen rund um alternative Versorgungsmöglichkeiten (bespielsweise Photovoltaik und Geothermie) angeboten werden können. Das heutige Kundencenter der Stadtwerke im „Pavillon“ auf dem Rathausplatz ist für diese Angebotsbreite zu knapp bemessen und soll zu einer kleinen Gastrononomie mit Außenbereich umgewandelt werden. Davon verspricht sich die Stadt eine weitere Belebung des Rathausplatzes, so der Bürgermeister. Für die ehemalige Postfiliale könnte sich ebenfalls eine gute Lösung abzeichnen. Hier werden, moderiert durch die Wirtschaftsförderung, intensive Gespräche mit einem Einzelhandelsbetrieb, den es so vor Ort noch nicht gibt, geführt.