Anträge der Grünen : Goch soll deutlich grüner werden

Goch Die Fraktionsvorsitzenden der Gocher Grünen, Kathrin Krystof und Anne Peters, finden, dass auch vor Ort zu viel Zeit vergeudet wird, um das Klima zu retten. Sie hoffen, im Hauptausschuss auf Zustimmung zu ihren Ideen zu stoßen.

Die Grünen in Goch zeigen mit ihren Anträgen zum Haushalt, wohin die Entwicklung der Stadt in ihren Augen gehen muss. Sie haben zum Hauptausschus am Donnerstag, 3. Februar, Erwartungen im Gegenwert von einer Million Euro. Die verteilen sich auf zwei Themen, von denen eines, das Sofortprogramm Klimaschutz, diverse Unterthemen hat. Das andere betrifft das Radverkehrskonzept, über das seit Jahren gesprochen wird und das noch immer nicht von der Verwaltung vorgestellt sei. Statt 110.000 Euro, wie im Haushaltsplan vorgesehen, will die Fraktion diese Position mit 500.000 Euro ausstatten. „Zur schnellstmöglichen Umsetzung des Radverkehrskonzepts wird die Verwaltung aufgefordert, zum frühestmöglichen Zeitpunkt Sondersitzungen von Verkehrs- und Umweltausschuss sowie des Rates anzusetzen“, so die Fraktion. Man habe in gewissem Umfang durchaus Verständnis dafür, dass Corona das Projekt in die Länge gezogen habe, sagt Kathrin Krystof, jetzt müsse aber kurzfristig priorisiert werden, damit die ersten Verbesserungen bald umgesetzt werden könnten. In den Folgejahren möchten die Grünen sogar jeweils eine Million Euro für dieses Thema einstellen, denn die Mobilitätswende müsse endlich kommen. „Radfahren ist übrigens auch ein Wirtschaftsfaktor, weil Radler in der Stadt mehr einkaufen als Autofahrer, und es ist auch für den Tourismus wichtig“, sagt Anne Peters.