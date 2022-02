Lintorf im Wandel : Studie: Westbahn und Tunnel vereinbar

Auf dieser Planskizze ist die mögliche künftige Verkehrssituation im Bereich des Lintorfer Bahnhofs zu erkennen. Die Unterführung hätte nicht nur für Autos eine wichtige Funktion. Vielmehr haben die Planer den Weg so positioniert, dass er aus der Unterführung per Treppe und Aufzug erreicht werden kann. Die Fuß- und Radwege werden in erhöhter Lage durch den Tunnel geführt, sodass die Steigung gering ist. Das westliche der vier Gleise (links) existiert noch nicht, es würde im Zuge des Westbahn-Ausbaus auf einem gesonderten Brückenbauwerk errichtet. An den Gleisen auf der östlichen Seite (rechts in Gelb) ist der künftige Radschnellweg von Ratingen nach und durch Lintorf zu erkennen. Foto: RP/Stadt Ratingen