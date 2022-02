Vergleich : Das bieten Geburtskliniken in der Region

Der moderne Kreißsaal im Ratinger St. Marien-Krankenhaus. Foto: St. Marienkrankenhaus

In mehreren Kliniken können die werdenden Mütter ihr Kind im Kreis Mettmann zur Welt bringen.

Die Geburt eines Kindes ist ein ganz besonderer Moment in dem Leben vieler Eltern. Im Kreis Mettmann sind es jährlich mehr als 4000 Babys, die geboren werden. Die anhaltende Pandemie wirft bei vielen Schwangeren aber Fragen auf und sorgt für Unsicherheit. Auch im Hinblick auf die Wahl einer Geburtsklinik. Wir haben die Schwerpunkte und besonderen Angebote der Kliniken herausgestellt.

Uniklinik In der Düsseldorfer Uniklinik (UKD) entbinden nicht nur Mütter aus der Landeshauptstadt, sondern auch aus der gesamten Umgebung. Das schlägt sich auch in den Geburtszahlen nieder – es sind mehr als 2000 pro Jahr. In der Uniklinik gibt es insgesamt vier Kreißsäle, die mit modernen Kreißbetten, Gebärhockern, Pezzi-Bällen und Entspannungsbadewannen ausgestattet sind. So kann die werdende Mutter selbst wählen, was sie im Verlauf der Geburt am besten unterstützt. Eng arbeiten Klinik für Geburtshilfe und Kinderklinik zusammen. Eltern, die ambulant entbinden oder noch ein paar Tage bei in der Uniklinik verbringen möchten, sind gleichermaßen willkommen. Auch Familienzimmer können belegt werden. Eine Wochenbettambulanz sowie eine eigene Elternschule und ein Stillcafé komplettieren das Angebot. Das UKD ist spezialisiert auf Risikoschwangerschaften, Schwangerschaftsdiabetes, Mehrlingsgeburten und Wendungen bei Beckenendlagen. Für die werdenden Eltern werden derzeit Kreißsaalführungen als Online-Kurs angeboten. www.uniklinik-duesseldorf.de

Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf (EVK) Da es hier eine enge Kooperation mit der hauseigenen Kinderklinik gibt und das Perinatalzentrum für die Versorgung von Neu- und Frühgeborenen mit der höchsten Versorgungsstufe I zertifiziert ist, kommen nicht nur viele Düsseldorferinnen zur Entbindung ins EVK. Im vergangenen Jahr wurde darüber hinaus die modernisierte Kinderintensivstation mit neonatologischem Schwerpunkt eröffnet. Insgesamt gibt es vier moderne Entbindungszimmer, die freundliche und ent­spannte Atmos­phäre bieten. Besonderen Wert legt die Klinik auf eine individuell abgestimmte Geburtshilfe mit Schwangerenberatung, Elternschule sowie Still- und Laktationsberatung. Da momentan keine Kreißsaalführungen stattfinden können, zeigt ein Video auf der Homepage des EVK Einblicke in Kreißsaal und Wöchnerinnen-Station. www.evk-duesseldorf.de

Florence-Nightingale-Krankenhaus Viele Entbindende zieht es auch ins Florence-Nightingale (FNK) in Düsseldorf-Kaiserswerth. Von der WHO und Unicef wurde die Klinik als „babyfreundlich“ ausgezeichnet, besonderer Wert wird auf die Still- und Bindungsunterstützung gelegt. Dafür gibt es zahlreiche Beratungsangebote, und sogenannte Babylotsen unterstützen werdende Eltern und Familien mit Neugeborenen. Außerdem werden Familien, die ihr Kind bei einer Tot- oder Fehlgeburt verlieren, mit Unterstützung der Stiftung Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland begleitet. Das Mutter-Kind-Zentrum, bestehend aus Pränatalmedizin (vorgeburtliche Untersuchungen) und Geburtsmedizin, Kinderklinik mit Neugeborenen-Intensivstation sowie Klinik für Kinder- und Neugeborenenchirurgie, ermöglicht die Behandlung von Risikoschwangeren und Frühgeborenen schon ab der 23. Schwangerschaftswoche sowie von Neugeborenen mit angeborenen Erkrankungen. Seit 2014 ist die Geburtsklinik in einem Neubau mit sechs Kreißsälen, zwei OP-Sälen, zwei Wehenzimmern und einem Überwachungsraum für Mutter und Kind nach einem Kaiserschnitt untergebracht. In einem Hebammen-Kreißsaal können Frauen mit regulär verlaufenden Schwangerschaften ihr Kind zur Welt bringen. www.florence-nightingale-krankenhaus.de

EVK Mettmann Familie beginnt für viele Frauen im Evangelischen Krankenhaus Mettmann, genauer gesagt im modern gestalteten Kreißsaalbereich im zweiten Obergeschoss des Krankenhauses. Etwa 500 Neugeborene erblicken jährlich das Licht der Welt im EVK Mettmann. Viele Mettmanner Mütter schätzen die wohnortnahe Geburtshilfe, andere kommen aus guten Gründen aus Haan, Hilden, Erkrath oder dem Düsseldorfer Nord-Osten. Insbesondere in Zeiten der Pandemie überzeugte das Konzept der familienorientierten, sicheren Geburt – Väter waren und sind zu jeder Zeit im Kreißsaal willkommen. 2017 grundlegend modernisiert, zählen jetzt drei moderne, großzügig gestaltete Kreißsäle mit besonderer Lichtinstallation und variantenreichen Farbauswahl, ein gemütliches Familienzimmer, ein Bad mit großer Geburtswanne und auch der direkt angeschlossene Sectio-OP für sogenannte Kaiserschnitte dafür, dass die Mütter sich in einem geschützten Bereich auf die Geburt konzentrieren können – mit dem wichtigen Aspekt der Sicherheit. Nach der Geburt bleibt Ruhe und Zeit zum Kennenlernen. Auf der Wöchnerinnen-Station mit Familienzimmern haben die jungen Eltern Zeit, im Familienleben anzukommen – mit der Unterstützung, die sie benötigen. www.evk-mettmann.de

St. Marien-Krankenhaus Ratingen Im Ratinger Marien-Krankenhaus ist das Ziel der Geburtshilfe eine ganzheitliche, persönliche und individuelle Betreuung in der Schwangerschaft und während der Geburt. Daher sind Entbindungen in allen gängigen Haltungen, auf dem Gebärhocker und in einer Gebärwanne möglich. Werdende Väter werden, wenn gewünscht, in die Begleitung der Geburt mit einbezogen und können oft auch im Falle eines Kaiserschnittes mit in den Operationssaal. Kaiserschnitte werden in der Regel in Regionalänästhesie durchgeführt, sodass die Mutter bereits im Operationssaal bei vollem Bewusstsein den so wichtigen ersten Kontakt mit ihrem Kind aufnehmen kann. Nach der Geburt stehen für Mutter und Kind Zweibett-Zimmer bereit, es werden aber auch besonders eingerichtete Familienzimmer angeboten. Wenn das Neugeborene gesund ist, bleibt es rund um die Uhr im Zimmer der Mutter. Gestillt werden kann entweder im Patientenzimmer oder in einem speziellen Stillzimmer, bei Bedarf mit Unterstützung durch ein geschultes Team. Zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch trägt das gemeinsame Frühstück im Büffetzimmer der Wochenstation bei. Das Neugeborene wird von erfahrenen Fachärzten für Kinderheilkunde betreut, die auch die Vorsorgeuntersuchungen durchführen. In Notfallsituationen steht rund um die Uhr kurzfristig ein speziell ausgebildetes Kinderarzt-Team zur Verfügung. www.sankt-marien-ratingen.de

Helios Klinikum Niederberg Im Helios Klinikum Niederberg in Velbert sind werdende Eltern ebenfalls von Anfang an in guten Händen. Für das erfahrene Team aus Hebammen, Fachärzten der Geburtshilfe, Kinderärzten, Anästhesisten und Pflegepersonal stehen die Bedürfnisse der Familie an erster Stelle. Gemeinsames Ziel ist eine natürliche Geburt in entspannter Atmosphäre, bei der das Wohlergehen von Mutter und Kind an erster Stelle stehen, aber auch der Partner bzw. die Partnerin ist bei der Unterstützung sehr wichtig. Es werden die Erkenntnisse der modernen Geburtshilfe und neueste Methoden der Früh- und Neugeborenenversorgung genutzt. In vier Kreißsäalen werden alle modernen Möglichkeiten zur Unterstützung sowohl bei der Geburt selber als auch bei der Linderung von Schmerzen unter der Geburt zur Verfügung gestellt. Direkt neben dem Kreißsäalen liegt die Frühchen-Intensivstation, sodass im Ernstfall eine schnellstmögliche Versorgung gegeben ist. Mit einem Hebammenkreißsaal bietet das Klinikum eine Alternative zu einem „normalen“ ärztlich geleiteten Kreißsaal. Den Wöchnerinnen stehen je nach Verfügbarkeit Ein- oder Zweibettzimmer zur Verfügung. Es gibt einen Buffetraum, ein Babynest, ein Stillzimmer und ein Pumpzimmer. Es steht auch ein Pflegeteam für alle Fragen am Stationsstützpunkt zur Verfügung. www.helios-gesundheit.de/kliniken/niederberg/