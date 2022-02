Fußball, Testspiele : 04/19 gewinnt mit beiden Teams zu null

Ratingen 04/19 hatte den Mülheimer FC weitestgehend im Griff mit Mohammed Benktib Benslaiman (links) und Torschütze Ali Can Ilbay (mitte). Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Ratinger Oberliga-Fußballer besiegen Landesligist Mülheimer FC 2:0, die Bezirksliga-Reserve den Landesligisten TSV Meerbusch II gar 4:0. Damit können die Trainer der Heimmannschaften durchaus zufrieden sein.

Der Wettergott hatte ein Herz für Fußballer. Denn pünktlich um 15 Uhr konnten die 200 Zuschauer ihre Regenschirme einpacken, auch der starke Wind machte keinen Ärger mehr. Entsprechend frohgelaunt pfiffen die Unparteiischen das Vorbereitungsspiel des Fußball-Oberligisten Ratingen 04/19 gegen den Landesligisten Mülheimer FC an.

In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams nahezu. Aber es war schon zu erkennen, dass beide Teams läuferisch stark waren. Torraumszenen blieben jedoch Mangelware, weil beide Abwehrreihen nahezu alles im Griff hatten. So resultierte die 1:0-Pausenführung der Gastgeber aus einer Standardsituation heraus. Erkan Ari traf nach 22 Minuten mit einem direkt verwandelten Freistoß. Mülheims Nachwuchskeeper machte hierbei keine gute Figur. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Gäste Pech, als sie nur das Lattenkreuz trafen. Ratingens Keeper Dario Ljubic stand etwas zu weit vor seinem Kasten.

Nach dem Wechsel wurde 04/19 spielbestimmend. Die Kombinationen klappten nun besser, weil Trainer Martin Hasenpflug mehrere seiner zuletzt vermissten Offensivspieler wie Ali Can Ilbay, Ali Gülcan, Moses Lamidi und Hae Seon Jung brachte. Viele Chancen blieben zwar ungenutzt, dafür gelang aber das 2:0, ein super herausgespieltes Tor. Fynn Leon Eckhardt flankte von der Torauslinie auf Ilbay, der mit einem Schuss aus acht Metern dem Mülheimer Keeper keine Abwehrchance ließ. Ilbay machte im wahrsten Sinn des Wortes eine gute Figur, hat der Mittelfeldakteur doch merklich abgespeckt. „Der kann noch weitere fünf Kilo abnehmen, dann wird er noch besser“, kommentierte der Sportliche Leiter Frank Zilles.

So spielten sie

Von Beginn an zeigten die Gastgeber, wer Herr im Hause ist. So fielen die Tore zur 3:0-Pausenführung zwangsläufig. Ognjen Vucic, Frederik Schulze und Melvin Ridder trafen. Nach dem Wechsel schalteten die Ratinger einen Gang zurück. Kurz vor dem Abpiff stellte Talha Yücelay den 4:0-Endstand her. Trainer Thorsten Ridder war zufrieden: „Wir haben den Gegner beherrscht, obwohl der eine Klasse höher spielt.“