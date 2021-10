Programm am Donnerstag : Tragödchen widmet sich den 20er und 30er Jahren

Programm am Donnerstag

(RP) Das Tragödchen-Direktorium stürzt sich am Donnerstag, 14. Oktober, thematisch auf die 20er und 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Ab 20 Uhr bringt die „Tragödchen-Band“ Chansons aus dieser Zeit auf die Bühne.

Mit dabei sind der Schriftsteller Alexander Häusser und sein Roman „Zeppelin“. Es wird „rote Rosen regnen“, der „kleine grüne Kaktus“ ist „von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ und „just a gigolo“ fragt, ob denn „Liebe Sünde sein kann“. Von Led Zeppelin ist unpassenderweise auch etwas dabei, denn am 6. Mai 1937 fing bei der Landung in Lakehurst das Heck der „Hindenburg“ Feuer, und innerhalb von Sekunden ging das größte Luftschiff der Welt in Flammen auf.