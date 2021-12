Ratingen : Vortrag erzählt von Horst Bieneks Kindheit

Hösel Mit einem Vortrag, einem Film und anschließende Publikumsdiskussion informiert das Oberschlesische Landesmuseum am Dienstag, 7. Dezember, ab 18.30 Uhr über Bieneks Gleiwitzer Kindheit.

() Der mit zahlreichen Literaturpreisen und dem Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnete Autor Horst Bienek wurde im Oberschlesischen Gleiwitz geboren. Als 16-Jähriger 1946 aus Oberschlesien vertrieben, ging er in die sowjetische Besatzungszone, absolvierte dort ein Zeitungsvolontariat und wurde 1951 von Bertolt Brecht ans Berliner Ensemble geholt. Im November desselben Jahres verhaftete die Staatssicherheit Bienek nach entsprechenden Verhören. In einem Schauprozess wurde er wegen angeblicher „antisowjetischer Hetze“ und Spionage für die USA zu 20 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Nach vier Jahren Haft kam er im Zuge einer Amnestie frei und ging in die BRD. Er arbeitete dann vor allem journalistisch, als Lektor und ab 1968 als freier Schriftsteller in München. Am 7. Dezember 1990 starb Horst Bienek im Alter von nur 60 Jahren.