Ratingen/Langenfeld : Warnung vor falschen Polizisten

Ratingen/Langenfeld Erneut ist zu einem vollendeten Trickbetrug gekommen: Mehr als 20.000 Euro weg.

(kle) Erneut ist es im Kreis Mettmann zu einem vollendeten Trickbetrug durch so genannte falsche Polizeibeamte gekommen. Am vergangenen Montag haben Trickbetrüger ein Ehepaar (81 und 78 Jahre alt) aus Langenfeld um Bargeld im Wert von mehr als 20.000 Euro gebracht. Diesen Vorfall nimmt die Kreispolizeibehörde Mettmann erneut zum Anlass, um zum wiederholten Male sehr eindringlich vor den Maschen von Trickbetrügern zu warnen.

Da noch Komplizen des Einbrecherduos auf freiem Fuße seien, sei die Gefahr groß, dass auch in naher Zukunft bei ihnen eingebrochen werden könnte. Daher sei es nun sicherer, wenn das Paar seine Wertgegenstände und sein Bargeld zusammenpacke, um dies in die „sichere Verwahrung“ der Polizei zu geben.

Am Dienstag erfolgte dann der Übergabetermin an dem Haus des Paares in einem Wohngebiet. Als der 81-Jährige am Abend dann bei der Polizeiwache anrief, um sich mit dem vermeintlichen Kriminalbeamten verbinden zu lassen, flog der Schwindel auf.