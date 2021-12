Caritas im Erkelenzer Land appelliert an Industrie und Handwerk : Corona bringt Ausbildungsmarkt in Schieflage

Corona bringt Ausbildungsmarkt in Schieflage

Caritas im Erkelenzer Land appelliert an Industrie und Handwerk

Ein Auszubildender zeigt in der Werkstatt eines Berufsbildungszentrums das Gasschweißen. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Kreis Heinsberg Die Caritas im Erkelenzer Land sieht dringenden Handlungsbedarf. Denn in der Corona-Pandemie ist die Zahl der Bewerbungen um Ausbildungsplätze stark zurückgegangen.

Die Zahl der Jugendlichen, die in der Corona-Krise ohne Ausbildungsplatz oder Anschlussqualifizierung dastehen und quasi abtauchen, sei gestiegen. „Das besorgt mich“, sagt Stephan Jentgens, Diözesancaritasdirektor im Bistum Aachen , das auch für das Erkelenzer Land zuständig ist. Auch dass gleichzeitig die Zahl der gemeldeten Ausbildungsplätze sinke oder stagniere, sei keine gute Entwicklung.

Ein Grund seien die in der Corona-Zeit beschränkten Zugangswege zur Berufsberatung, zur Schulsozialarbeit und zu den Lehrkräften. „In einer für sie ohnehin extrem belastenden Situation stehen Schülerinnen und Schüler der Abgangsklassen ohne Ansprechpartner da. Ihnen fehlen Personen, denen sie vertrauen und die ihnen im direkten Kontakt weiterhelfen können. Auch Jobcenter und Arbeitsagenturen waren und sind vielerorts schwer erreichbar“, beschreibt Jentgens die Situation. Seine Sorge: „Am Ende melden sich die Jugendlichen gar nicht erst ausbildungssuchend.“

Die Freie Wohlfahrtspflege, zu der auch der Caritasverband für das Bistum Aachen gehört, fordert, dass die verlässliche Begleitung der jungen Leute am Übergang von der Schule in den Beruf durch Lehrkräfte, Schulsozialarbeit und die Arbeitsagenturen verbindlich wieder aufgenommen wird. „Wir müssen den jungen Menschen hinterhergehen, ehe sie verloren gehen“, sagt Roman Schlag, Fachreferent für Arbeitsmarktfragen beim Caritasverband.

Industrie und Handwerk müssten aber auch für mehr Ausbildungsplätze sorgen, so Schlag weiter. Zwar erhalte rein rechnerisch derzeit fast jeder Bewerber eine Stelle. Doch in der Praxis brauche man einen Angebotsüberhang von 12,5 Prozent an Ausbildungsstellen, um eine Abdeckung zu gewährleisten. Laut Arbeitslosenreport gab es 2020/2021 im Kreis Heinsberg aber nur 1436 gemeldete Ausbildungsplätze. Das sind im Durchschnitt 0,88 gemeldete Stellen je Bewerber – zu wenig.