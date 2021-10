TuS Breitscheid und evangelische Kirche : Mehr Angebote für Kinder in Breitscheid

Calisthenics ist bei Jugendlichen beliebt. Es verbindet Elemente aus dem Geräteturnen mit Akrobatik. Foto: Lasser/Laaser (Archiv)

Breitscheid Der TuS Breitscheid und die evangelische Kirche hatten sich zwecks Unterstützung an die Stadt gewandt. Inzwischen gibt es neue Angebote für Kinder und Jugendliche im Stadtteil.

Angebote für Kinder und Jugendliche waren in der Vergangenheit in Breitscheid eher dünn gesät. Zumindest die, die von der entsprechenden Altersgruppe auch angenommen wurden. Im November vergangenen Jahres bat deshalb der TuS Breitscheid die Stadt um Unterstützung für die Jugendarbeit in Breitscheid.

Im Dezember fand ein erstes Treffen mit dem damaligen Dezernenten Rolf Steuwe, Vertreterinnen des Jugendamtes, des TuS Breitscheid und der evangelischen Kirchengemeinde statt, um sich fachlich auszutauschen und ein weiteres Vorgehen abzustimmen. Erster Schritt: Die Bedarfe der Jugendlichen sollten durch eine Online-Umfrage ermittelt werden, um anschließend entsprechende Angebote installieren zu können.

Info Jugendliche wollen lieber ungezwungen trainieren Sport In der Umfrage gaben die Kinder und Jugendlichen an, sich vor allem aus Zeitgründen nicht verbindlich einem Sportverein anschließen zu wollen. Kirche Die bisherigen Angebote der evangelischen Kirche waren zum Teil nicht bekannt. Außerdem glaubten viele, dass sie nur für evangelische Jugendliche vorgehalten werden.

Im Februar dieses Jahres erhielten so 560 in Breitscheid lebende Kinder und Jugendliche zwischen neun und 21 Jahren einen Brief mit Informationen zur Umfrage und der Bitte, sich zu beteiligen. Teilgenommen haben am Ende 161 Kinder und Jugendliche, was in etwa einen Rücklauf von einem Drittel entspricht. Der überwiegende Anteil der Teilnehmer war zwischen neun und 18 Jahre alt und das Geschlechterverhältnis nahezu ausgeglichen.

Das Ergbnis Umfrage ergab drei wesentliche Kernaussagen der Kinder und Jugendlichen: Die Jugendlichen wünschen sich vermehrt Angebote an den Wochenenden, da sie in der Woche durch Schule und Hobbies zeitlich stark eingebunden sind. Sie möchten einen Ort mit Cafécharakter, an dem sie sich ungezwungen treffen und gemeinsamen Aktivitäten nachgehen können. Die Kinder und Jugendlichen wünschen sich zudem mehr Sportmöglichkeiten, denen sie nachgehen können, ohne sich an einen Verein binden zu müssen. Dazu gehören Street-Basketball und Street-Soccer, Federball und ähnliches.

Basierend auf den Wünschen der Kinder und Jugendlichen wurden nach den Sommerferien in diesem Jahr sowohl beim TuS Breitscheid, als auch im Jugendkeller der evangelischen Kirche Angebote installiert. Konkret bietet der Jugendkeller, kurz Juke genannt, jeden Freitag von 19.30 bis 21.30 Uhr ein Jugendcafé für Jugendliche ab 15 Jahren an. Der TuS Breitscheid griff den Wunsch nach Sportmöglichkeiten auf und hat, ebenfalls seit den Sommerferien, samstags von 16 bis 18 Uhr verschiedene Trendsportarten wie Parcours und Calisthenics (umfassen das Repertoire des klassischen Geräteturnens und diverse akrobatische Übungen) im Programm.

Im Anschluss treffen sich einmal im Monat Jugendliche ab 16 Jahren im „Jugend-Chalet“ von 18 bis 24 Uhr. Dieses Angebot wird von zwei jungen Studenten betreut. Beide Angebote werden über die sozialen Medien beworben und von den Breitscheider Jugendlichen schon gut angenommen.