Idee für Heiligenhaus : Weltsparwoche: Geldbeutel (beinahe) neu erfunden

Heiligenhaus Alle Kinder-Kunden der Kreissparkasse sind eingeladen, vom 25. bis 29. Oktober ihre Sparschweine zu leeren und das Geld auf ihr Sparkonto einzuzahlen.

Ebenfalls bewährt habe sich die vorherige Ausgabe von Safebags – spezielle Wertbeutel für Münzgeld: Um die Wartezeiten und -schlangen in den Filialen so gering wie möglich zu halten, können sich die kleinen und großen Kundinnen und Kunden ab dem 18. Oktober mit kostenfreien Safebags in der Kreissparkasse versorgen und zu Hause das Sparschwein schlachten. Zudem sind alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren erneut aufgerufen, am großen Geschichten- und Malwettbewerb teilzunehmen.