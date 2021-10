Für Schlagzeuger : Anmelden für die „Drum-Clinic“

Ratingen Dozent Andy Gillmann kommt in die Städtische Musikschule nach Ratingen. Schlagzeuger können sich Tipps für die eigene Weiterentwicklung holen.

Andy Gillmann hat einen Lehrauftrag am „Institut für Musik und Medien“ der Robert-Schumann Musikhochschule in Düsseldorf und ist Dozent am „Drummer’s Institute“ in Krefeld. Als Autor veröffentlichte er mehrere Schlagzeuglehrbücher und DVDs. Er schreibt Printworkshops für das Fachmagazin „Drums & Percussion“ und ist Mitglied im Beirat von „Percussion Creativ“.