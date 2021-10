Größtes Krankenhaus im Kreis Mettmann : Neues Duo leitet Helios Klinikum Niederberg

Die neue Standortleiterin Nasanin Chenari (l.) will Klinikgeschäftsführerin Sanja Popić bei der Bewältigung der Herausforderung des Krankenhaus-Neubaus unterstützen. Foto: Helios Klinikum Niederberg/Helios

Niederberg Das Helios Klinikum Niederberg wird seit dem 1. September durch Nasanin Chenari als Standortleiterin vertreten. Sanja Popić bleibt Geschäftsführerin.

(RP) Nasanin Chenari ist seit 2017 bei Helios und hat nach ihrem Bachelor- und Masterstudium im Gesundheitsmanagement die Assistentenlaufbahn bei Helios eingeschlagen. Nach verschiedenen Stationen als Management-Trainee, ist sie seit 2019 als Assistentin der Klinikgeschäftsführung des Helios Maximalversorgers in Duisburg tätig. Vor ihrer Zeit bei Helios arbeitete die 31-jährige in der Patientensicherheitsforschung an der Uniklinik Bonn. Der Wechsel in den Krankenhausbereich bedeutete für sie einen Schritt näher an den Patienten.

„Ich freue mich sehr, mit Frau Chenari eine kompetente Unterstützung zu bekommen und gemeinsam mit ihr unseren Standort zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.“, betont Klinikgeschäftsführerin Sanja Popić.

Die neue Standortleiterin freut sich auf die neue berufliche Herausforderung: „Ich wurde im Helios Klinikum Niederberg von Anfang an sehr freundlich und offen aufgenommen und freue mich nun umso mehr auf das interessante Aufgabenfeld, was mich in Velbert erwartet.“ sagt Nasanin Chenari. „Mein Wunsch ist es den Standort weiterzuentwickeln und anstehende Projekte mit allem was dazu gehört voranzutreiben.“