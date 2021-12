Neuer Roman von Renate Habets : Die Spur eines Traumas

Duisburg Renate Habets veröffentlicht mit „Lieselotte“ ihren sechsten Roman. Wieder erweist sich die Duisburger Autorin als feinfühlige Erfinderin und Erzählerin einer wechselvollen Lebensgeschichte.

Der Name Lieselotte, den im Roman der Vater, ein sympathischer Förster, der Neugeborenen gibt, ist gut gemeint, verstärkt aber die Tragödie der Familie. Bei der Geburt stirbt Lieselottes Zwillingsschwester. Die Eltern hatten sich auf Zwillinge gefreut, die auf die Namen Elisabeth und Charlotte getauft werden sollten. Der Vater will seine todunglückliche Frau trösten und gibt eigenmächtig der Überlebenden einen Namen, der das Andenken an die Gestorbene bewahren soll. Der gut gemeinte Trostgedanke bewirkte das Gegenteil. Allein der Name erinnert die Mutter beständig an die Totgeburt, das große Unglück ihres Lebens. Lieselotte trägt unverschuldet diese Bürde mit.

Feinfühlig erzählt Renate Habets die Lebensgeschichte einer Frau, die, so der Untertitel des Romans, „die Last von zwei Leben“ zu tragen hat. Als Leser nimmt man am Schicksal des Mädchens, der Schülerin, der jungen und schließlich der reifen Frau teil, die mehr als andere die scharfen Kanten des Lebens zu spüren bekommt. Dabei tut gut, dass Lieselotte nicht als hoffnungslose Verliererin geschildert wird, sondern als starke Persönlichkeit, die ihr Schicksal meistern will, Risiken auf sich nimmt und an Niederlagen nicht zerbricht. Viele Jahre bleibt Lieselotte eine Suchende. Die Schilderung von Lieselottes Jahren in Sizilien wirken wie unterschwellig bedrohte Ruhestationen, die Teil ihrer Lebensdramaturgie werden. Die Rückkehr nach Deutschland erscheint als erzwungener Neustart, der das Geschehen dynamisiert. Renate Habets nimmt die Tradition der klassischen Bildungsromane auf, versetzt sie in unsere Gegenwart, in der bisweilen Unerklärliches und Unerklärtes geschieht.