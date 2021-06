Aktion im September : Stadt: Mitmachen beim Weltkindertag

Ratingen Geplant ist ein Fest im Poensgenpark und ein Marsch der Kinder vom Marktplatz bis zum Veranstaltungsgelände.. Wer noch mitmachen möchte, kann sich im Jugendamt melden.

(RP) Jedes Jahr am 20. September wird in Deutschland der Welt­kin­der­tag gefeiert. Dieser besondere Tag soll die speziellen Rechte der Kinder und Jugendlichen in den Fokus rücken.