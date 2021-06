Auch Ratingen profitiert : Bund will der lokalen Kultur helfen

Ratingen Es gibt einen neuen Sonderfonds, berichtet der Ratinger CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Beyer. Ein Großteil der Künstler habe seine existenzsichernden Einnahmen verloren. Das Hilfspaket umfasst 2,5 Milliarden Euro.

Mit dem Impffortschritt und spürbar sinkenden Inzidenzzahlen gebe es erste Öffnungsschritte, die Grund zur Hoffnung gäben. Dennoch bestünden für kulturelle Veranstaltungen auf absehbare Zeit noch Hygieneauflagen, und auch unterlägen Besucherzahlen noch Beschränkungen. Vielen Kulturveranstaltern fehle es inzwischen an finanziellen Mitteln, um sich in dieser Unsicherheit auf eine Zeit der Wiedereröffnung einzustellen und Planungen für zukünftige kulturelle Angebote zu wagen, weiß der Abgeordnete, der sich seit dem Beginn der pandemiebedingten Einschränkungen regelmäßig mit Kulturschaffenden und Veranstaltern persönlich eng austauschte. Beyer begrüßt, dass es nun mit dem Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen, der seit wenigen Tagen abrufbar ist, Unterstützung gibt.

Auch in Ratingen erwacht so langsam wieder das kulturelle Leben in Präsenz. Unlängst hat das Kulturamt der Stadt das neue Programm für die Sommerbühne an der Seeterrasse (Stadthalle) vorgestellt (die RP berichtete).