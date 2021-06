Wappentier ist zurück : Höseler Reh: Bei Diebstahl ertönt Alarm

Hösel Der Kreisverkehr im Herzen des Stadtteils Hösel beherbergt nun eine ganze Reh-Familie. Eine Alarmanlage soll dafür sorgen, dass das Wappentier nicht noch einmal gestohlen wird.

Dass das Höseler Reh mehr als nur ein Wappentier für die Bürger in Hösel ist, zeigte nicht nur das Entsetzen, das den Ratinger Stadtteil nach dem Diebstahl der Reh-Skulptur aus dem Kreisverkehr erfasste, sondern zeigte sich ganz besonders deutlich an der Spendenbereitschaft der Höseler.

Der Stadtteil ohne Reh ist schlicht unvorstellbar. Denn der schreitende Rehbock, der seit 1938 das Höseler Wappen ziert, ist längst zu einem Wahrzeichen geworden. Das sagt auch Bürgermeister Klaus Konrad Pesch: „Hösel und die Rehe – das Symbol trifft es einfach.“ Er selbst hat seine ganz eigene Geschichte mit dem Höseler Wappentier. „Ich kam vor ziemlich genau 26 Jahren nach Hösel“, erinnert er sich zurück. Zuerst galt es, Stadt und Leute kennen zu lernen. Pesch tat dies vor allem zu Fuß und mit dem Fahrrad, wobei er viel auch in den Wäldern unterwegs war und die „Originale“ dort beobachtet hat.

Auch Michael Droste von der Geschwister-Gerhard-Stiftung, der Eigentümerin der Reh-Skulptur, verbindet eine persönliche Geschichte mit dem Höseler Reh. „Es war mein Vater, der vor 25 Jahren das Reh gefunden hat“, erzählt er. Diese Skulptur kam ins Zentrum und zierte dort den Kreisverkehr. Während all der Zeit musste das Reh ziemlich viel über sich ergehen lassen. Mal wurde es mit Verhütungsmitteln behängt, mal bekam es einen Sombrero auf den Kopf. Doch nicht nur harmlose Späße wurden mit dem friedlichen Waldtier getrieben. Es wurde auch mit roter Farbe besprüht, die Beine abgesägt. Daraufhin nahm die Stiftung die Skulptur aus dem Kreisverkehr, was zu lautstarken Protesten der Höseler Bevölkerung führte. Also wurde das reparierte Reh wieder im Kreisverkehr aufgestellt.