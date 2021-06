Angebot für Kinder : Der Kulturrucksack wird wieder gepackt

Ratingen . (RP) Das lange Warten hat ein Ende: Das Amt für Kultur und Tourismus sowie das Jugendamt setzen die beliebten Ausflüge im Rahmen des Landesprojektes „Kulturrucksack NRW“ fort. Seit dem Jahr 2012 nimmt die Stadt Ratingen an dem Landesprogramm teil, das sich an Zehn- bis 14-Jährige richtet und kostenfrei ist.

Der erste Ausflug führt nun am Sonntag, 4. Juli, in den Essener Grugapark. Die 1929 eröffnete „Große Ruhrländische Gartenbauausstellung“ (GRUGA) zählt zu den weitläufigsten und schönsten Stadtparks in Deutschland. Hier erwartet die Ausflügler unter anderem ein spannendes Such- und Gewinnspiel im Open-Air-Skulpturenpark mit mehr als 40 Kunstwerken bedeutender Bildhauer.