Helios Klinikum Niederberg : Klinikseelsorge sucht Ehrenamtliche

VELBERT/HEILIGENHAUS Die ökumenische Klinikseelsorge bildet ehrenamtlich Mitarbeitende in der Seelsorge im Helios Klinikum Niederberg aus und sucht nun Interessierte, die an einem Befähigungskursus teilnehmen wollen.

Da sein und zuhören, das ist gerade im Krankenhaus ein wichtiger Teil in der Begleitung erkrankter Menschen. Die Krankenhausseelsorge bietet Patienten sowie ihren Angehörigen seelsorgliche Begleitung bei Krankheit, in persönlichen Krisen und bei Entscheidungsprozessen an und ist über das Pflegepersonal zu erreichen.