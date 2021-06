Ratingen : „Kinderrechte ins Grundgesetz“

Ratingen Verhandlungen zur Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz sind gescheitert. Die Volkssolidarität Ratingen zeit sich enttäuscht. Sie fordert Taten von der Bundesregierung.

Nach dem Scheitern der gestrigen Verhandlungsrunde über den Gesetzentwurf zur Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz zeigt sich die Gabi Evers, Vorsitzende der Volkssolidarität Ratingen, ernüchtert. „Wir sind von diesem Ergebnis sehr enttäuscht. Nach jahrelangem Ringen der großen Koalition um diesen wichtigen Schritt, die UN-Kinderrechtskonvention endlich auch in Deutschland im Grundgesetz zu verankern, zeigt sich nun kurz vor Ende der Legislaturperiode ein Versagen auf ganzer Linie. Es ist dieser Regierung wieder nicht gelungen, Kindern und Jugendlichen in diesem Land endlich das Recht auf vorrangiges Kindeswohl, Teilhabe und Gehör zu sichern.

Die Volkssolidarität richtet deshalb auf Bundesebene eine klare Forderung an die zukünftige Bundesregierung: „Dieser aufgenommene Faden darf keinesfalls verloren gehen. Die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz muss im neuen Koalitionsvertrag an vorderster Stelle stehen und so schnell wie möglich in einem erneuten erfolgreichen Anlauf umgesetzt werden! Dafür werden wir uns als Volkssolidarität weiter mit Nachdruck einsetzen.“