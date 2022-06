Leichtathletik : Minski springt zu den Titelkämpfen

Sydney Minski mit ihren Medaillen und Urkunden. Foto: TuS 08

Lintorf Die Lintorferin Sydney Minski knackt in der Altersklasse W14 die Norm für die Westdeutschen U16-Meisterschaften: Erst springt sie in Essen 5,05 Meter, dann steigert sie sich in Düsseldorf auf 5,10 Meter.

Der Fachbereich Leichtathletik des TuS 08 Lintorf schaut auf zwei erfolgreiche Wettkämpfe zurück. Zunächst startete Sydney Minski beim Himmelfahrtsportfest des TLV Germania Überruhr im Stadion „Am Hallo“ in Essen in der Altersklasse W14 über 100 Meter, 80 Meter Hürden und im Weitsprung. Trotz technischer Schwierigkeiten an den letzten beiden Hürden gewann Minski souverän in 13,13 Sekunden vor der zweitplatzierten Milana Lutz (13,21 Sekunden, TSV Bayer 04 Leverkusen). Es folgte der 100-Meter-Sprint mit insgesamt 23 Teilnehmerinnen. Hier belegte Minski in 13,33 Sekunden Platz zwei hinter der Lokalmatadorin Ina Maria Gödicke (13,04 Sekunden von TuSEM Essen).

Im anschließenden Weitsprung ließ Minski der Konkurrenz keine Chance: Mit einer Weite von 5,05 Metern gewann sie klar vor Paulina Seidel (4,74 m, Turnerschaft Mülheim-Saarn). Mit dieser Weite übersprang die Lintorferin erstmalig die Qualifikationsnorm von fünf Metern für die Westdeutschen U16-Meisterschaften und sicherte sich das Ticket für den Saisonhöhepunkt am 25. Juni in Troisdorf.

Zusätzlich startete Minski dann beim 13. Springermeeting des Düsseldorfer Turnvereins. Insgesamt 30 Teilnehmerinnen aus unterschiedlichen Altersklassen hatten den Weg auf sich genommen, um sich bei wechselhaftem Wetter im Weitsprung zu messen. Trotz Regenschauern und einer Unterbrechung beim Aufwärmen erreichte Minski erneut Platz eins: Mit neuer persönlicher Bestleistung von 5,10 Metern gelang ihr an diesem Tag der weiteste Sprung aller Altersklassen. In der Bestenliste des Deutschen Leichtathletik Verbandes (DLV) belegt sie damit den 20. Platz.

(RP/ame)