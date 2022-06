Eishockey : Ice Aliens bitten Fans um Ideen

Ratingen Der Eishockey-Verein ist 25 geworden – das Jubiläum will er angemessen begehen.

(ame/RP) In diesem Jahr wollen die Ratinger Ice Aliens ihr Jubiläum feiern: Vor 25 Jahren, genauer gesagt am 21. Mai 1997, wurde der Eishockey-Verein gegründet. Günter Lange (Erster Vorsitzender), Alois Rosendahl (Zweiter Vorsitzender), Klaus Kimstädt (Schatzmeister), Björn Büth (Schriftführer), Karl-Heinz Nacke (Obmann und Pressesprecher), Roland Kleiner (Erster Beisitzer und Fanbeauftragter) und Mannix Wolf (Manager) hoben den Verein aus der Taufe. Unterstützt wurden sie in ihrem Vorhaben von Otto Schneitberger, der als Trainer gewonnen wurde.

Doch auch sportliche Erfolge gibt es zu vermelden. So wurde die erste Seniorenmannschaft der Ice Aliens in ihrer ersten Saison Vizemeister der Regionalliga, 2004 gelang der Aufstieg in die Oberliga. Die Meisterschaft in der 1. Liga West holten die Ice Aliens 2016 nach Ratingen. Der bisher letzte Titel war der Pokalsieg in der Saison 2021/2022. Die Damen waren in den Jahren 2018 und 2019 sehr erfolgreich. Als Meister der Bezirksliga stiegen sie in die Landesliga auf, um dort wieder Meister zu werden und in die 2. Bundesliga Nord aufzusteigen.