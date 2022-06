DRK-Kindertagesstätte organisiert Leichtathletikvormittag : Sportlicher Ehrgeiz und viel Spaß

Wermelskirchen Die DRK-Kindertagesstätte organisierte einen Leichtathletikvormittag im Dönges-Eifgen-Stadion. Dabei zeigten sich beeindruckende Talente.

Da wurde angefeuert, applaudiert und angespornt. Manchmal auch mal scherzhaft nachgeholfen: Vater Torben Beuth griff seiner dreijährigen Tochter Hanna beim Weitsprung nach dem Anlauf unter die Arme und schwang sie kurzerhand in den Sprunggrubensand.

Aufgeteilt in Gruppen mit jeweils Kita-Mitarbeitern als Betreuer absolvierten Kinder und Erwachsene drei Stationen mit den Disziplinen Sprint-Laufen, Weitsprung und Weitwurf. Dabei blitzte manches Talent auf: So schaffte die vierjährige Valerie beim Weitsprung stolze 2,30 Meter und stellte damit unter den teilnehmenden Kindergartenkindern an diesem Tag eine der Bestmarken auf.