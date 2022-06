Fußball, Bezirksliga : Sorgen bei Ratingens Reserve

Ratingen Die Bezirksliga-Fußballer von Ratingen 04/19 II brauchen gegen Vizemeister Jüchen am Pfingstmontag einen Sieg, denn sie sind noch nicht gerettet. Wenn es ganz schräg läuft, reichen selbst 36 Punkte nicht.

Der Abstiegskampf In der Fußball-Bezirksliga geht mit unverminderter Dramatik weiter. Drei beziehungsweise zwei Spieltage vor Saisonende kann ab Platz acht noch jeder absteigen. Sicher ist bislang nur, dass DJK Novesia Neuss als Schlusslicht der Liga als Absteiger feststeht. Drei Absteiger werden also noch gesucht. Selbst den Tabellenneunten Ratingen 04/19 II kann es noch erwischen, selbst wenn das Team von Trainer Thorsten Ridder aus den vergangenen beiden Spielen gegen den Vizemeister VfL Jüchen und Wevelinghoven sechs Punkte holen sollte und damit die Saison mit 36 Punkten abschließen würde.

Es müsste aber schon sehr schräg laufen, wenn Ratingens Zweite mit 36 Punkten in die Kreisliga A runter müsste. Aber in dieser „verrückten Liga“ ist nichts unmöglich. Auch Ridder weiß ganz genau, dass der Klassenerhalt bei 36 Punkten nicht in trockenen Tüchern ist. „Wir können nur alles tun, um beide Spiele zu gewinnen und hoffen dann, dass es reicht“, sagt der Ratinger Coach mit skeptischer Stimme.