Eishockey, Regionalliga : Trio verlängert bei den Ratinger Ice Aliens

Marco Clemens (rechts) bleibt den Ratinger Ice Aliens erhalten. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Marco Clemens geht in seine vierte Saison bei den Ratinger Ice Aliens, der Eishockey-Regionalligist hat zudem die Verträge mit Dominik Partyka und Florian Evertz verlängert, die aus dem eigenen Nachwuchs stammen.

Die Ratinger Ice Aliens basteln weiter am Kader für die neue Saison in der Eishockey-Regionalliga, nun hat ein Trio verlängert: Marco Clemens streift auch in der nächsten Saison das Trikot der Ice Aliens über. Der 25-Jährige startet für Ratingen damit bereits in seine vierte Saison. Für ihn geht es sportlich darum, einen weiteren Entwicklungsschritt zu machen und mehr Eiszeiten zu bekommen. Die Verantwortlichen am Sandbach trauen ihm diesen Schritt zu. Clemens trägt weiter die Nummer 25.

Ebenfalls verlängert haben zwei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Dominik Partyka (22 Jahre) hat alle Altersklassen der Ice Aliens durchlaufen und kam in der vergangenen Saison bereits zu 22 Einsätzen in der Regionalliga. Nun will er alles daransetzen, den nächsten Schritt zu einem Stammspieler zu tun. Wilfried Tursch, der Sportliche Leiter, ist sich sicher, dass der Stürmer mit der Nummer 18 das Potenzial dazu hat.

Florian Evertz (19 Jahre) ist seit 2016 im Nachwuchs der Ice Aliens aktiv und kam in der vergangenen Saison zu 19 Einsätzen bei den Senioren. In der kommenden Spielzeit wird er weiterhin den Kader der ersten Mannschaft verstärken und zusätzlich, als „Overage-Spieler“, auch noch in der U20 aktiv sein. Evertz läuft mit der Nummer 89 auf.

(RP/ame)