Fußball, Oberliga-Aufstiegsrunde : Das finale Duell vor der kurzen Pause

Szene aus dem Hinspiel: Erkan Ari (vorne rechts) ist ein Dauerbrenner bei Ratingen 04/19, Tobias Lippold (links) könnte auf Monheimer Seite geschont werden. Foto: Achim Blazy (abz)

Monheim/Ratingen Am Mittwochabend beenden der 1. FC Monheim und Ratingen 04/19 ihre Saison in der Fußball-Oberliga. Für beide Mannschaften geht es in dieser Aufstiegsrunde sportlich um nichts. Die einen wollen schonen, die anderen belohnen.