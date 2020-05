Fußball : Klares Votum für einen Abbruch im Amateurfußball

Niederrhein/Ratingen Die Online-Umfrage des Fußball-Verbandes Niederrhein hat ein klares Votum ergeben: Rund 93 Prozent der Vereine von der Ober- bis zur Bezirksliga sind für einen Saisonabbruch mit Auf-, aber ohne Absteigern. Eine finale Entscheidung, auch für Ratingen 04/19, soll ein Verbandstag im Juni bringen.

Noch ist die Saison im Amateurfußball nicht offiziell abgebrochen, die Tendenz ist aber schon mehr als eindeutig: In der Online-Umfrage, die am Freitag endete, hat der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) ein klares Bild von seinen Vereinen von der Ober- bis in die Kreisliga erhalten. Demnach stimmten 93,01 Prozent der Vereine für einen Saisonabbruch, bei dem es Auf-, aber keine Absteiger geben wird, demnach waren lediglich 6,99 Prozent für eine Fortsetzung frühestens ab dem 1. September. Von 761 befragten Vereinen nahmen 601 teil, das entspricht einer Beteiligung von 78,98 Prozent.