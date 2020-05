Handball : Ralf Knigge kehrt zum TVA zurück

Angermund Der TV Angermund hat einen neuen Trainer gefunden: Ralf Knigge, zuletzt bei der SG Unterrath aktiv, übernimmt den Handball-Oberligisten. Julian Duval möchte wieder Spieler sein. Nun kann mit Akteuren über einen Wechsel verhandelt werden.

Ralf Knigge ist der neue Handballtrainer des Oberligisten TV Angermund. Vor zehn Jahren war er schon einmal knapp zwei Spielzeiten in der Walter-Rettinghausen-Halle tätig, dann auch beim TuS 08 Lintorf , zuletzt trainierte er den Bezirksligisten SG Unterrath und erreichte Platz zwei. Julian Duval war in der Rückrunde für die sportliche Führung des TVA zuständig, aber künftig möchte der Ex-Mettmanner wieder als Spieler tätig sein.

Bis in diese Woche hinein musste Andreas Franken, seit mehr als 20 Jahren ist er der Chef der TVA-Handballer, Homeoffice schieben. Von seinem Haus in Essen war er unentwegt für den Traditionsverein tätig, aber erst in der kommenden Woche wird wieder halbwegs trainiert. Jetzt, am Wochenende, treffen sich alle Abteilungen des TVA, es wird genauer besprochen, wie künftig alles über die Bühne geht. Am neuen Oberliga-Kader wird sich aus bisheriger Sicht nicht viel ändern. Die beiden Abgänge Patrik Ranftler und Dominik Sieberin stehen schon lange fest, von weiteren ist nichts bekannt, und mit interessanten Spielern wird nun, wo die Trainerfrage geklärt ist, in Kürze gesprochen.