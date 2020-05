Fußball : VfL Tönisberg peilt den Aufstieg in die Landesliga an

VfL Tönisberg peilt den Aufstieg in die Landesliga an

Tönisberg Der Fußball-Bezirksligist schließt einen Ausrüstervertrag ab. Der Sportliche Leiter Josef Cherfi fordert einen Saisonabbruch und steht den ausgesprochenen Lockerungen bezüglich Corona skeptisch gegenüber.

Über sieben Wochen ging auf den Sportanlagen nichts mehr. Während es für die eine oder andere Sportart inzwischen Anlass zur Hoffnung gibt, dass unter Auflagen wieder trainiert werden kann, gibt es für die Amateur-Fußballer verständlicherweise noch kein Licht am Horizont – dafür aber jede Menge Fragezeichen in den Gesichtern: Saisonabbruch oder Fortsetzung zu einem unbestimmten Zeitpunkt, Auf- und Abstiegsfrage, Wechselmodalitäten – das sind abseits finanzieller Aspekte nur wenige der vielen offenen Fragen, die auch die Vereinsverantwortlichen derzeit umtreiben.

Stichwort Planung: Für die neue Spielzeit ist die Kaderplanung beim VfL so gut wie abgeschlossen. Lediglich ein bis zwei Neuzugänge soll es noch geben. Dabei wurde die Mannschaft punktuell verstärkt und bietet einen guten Mix aus erfahrenen und talentierten Spielern, mit dem auf Sicht der Weg in die Landesliga angepeilt werden soll. Trainer Andreas Weinand schuf dabei eine gute Basis – schließlich liegt seine junge Truppe seit dem Aussetzen der Saison auf Rang zwei, der zur Relegation berechtigen würde. Oder vielleicht berechtigt hätte?

Zustande kam die Zusammenarbeit über seinen ehemaligen Torhüter beim VfR Fischeln, Halil Özcelik, der bei Capelli als Area Sales Manager agiert. Mit der Umbenennung der Sportanlage an der Schaephuysener Straße in „Capelli Sport-Sportpark“ soll der nächste Schritt bald folgen. Für die Vergabe der Namensrechte fehle jedoch noch die Zustimmung der Stadt Kempen.

Bis der Ball wieder rollt, bleibt Weinand wie seinen Kollegen nur, seine Spieler mit diversen Vorgaben über die sozialen Medien für den Tag X auf Trab zu halten. Darauf greifen auch die anderen Abteilungen zurück, um den Kontakt zu den Mitgliedern nicht abbrechen zu lassen. Leichtathletik-Leiterin Ivona Nowak versorgt ihre Schützlinge mit altersgerechten Übungen und Breitensport-Beauftragte Karin Klinkenberg hält in Zeiten geschlossener Turnhallen die Mitglieder immer wieder an, sich mit Walken, Radfahren und Spaziergängen fit zu halten. Besonders liegt ihr am Herzen, dass die Gruppe der „Mittwochsfrauen“ im Austausch bleibt, in der auch einige Damen im hohen Alter ihren Platz im gesellschaftlichen Leben gefunden haben.