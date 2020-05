Eishockey : Aliens-Masken für Mitglieder kostenlos

Ratingen Um das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus zu minimieren, haben die Ratinger Ice Aliens eigene Masken mit ihrem Logo entwickelt. Mitglieder erhalten sie nach Vorlage ihres Mitgliedsausweises kostenlos, alle anderen zahlen sechs Euro.

Seit dem gestrigen Montag sind sie erhältlich: die Mund-Nasen-Schutzmasken der Ratinger Ice Aliens (Foto: Aliens), die eine Verbreitung des Coronavirus stoppen helfen sollen. Der Eishockey-Regionalligist bietet die mit seinem Logo verzierten Masken für seine Mitglieder kostenlos an, alle anderen können sie für sechs Euro erwerben. Die Masken können ab sofort im ASE-Shop in der Eissporthalle Am Sandbach und bei „Laser 66“ auf der Hochstraße in Ratingen abgeholt werden. Mitglieder können die Masken nur persönlich in Empfang nehmen und müssen ihren Mitgliedsausweis vorlegen. Pro Mitglied wird nur eine Maske ausgegeben. Die Aliens hoffen, dass sie mit dieser Aktion helfen, das Infektionsrisiko zu minimieren.