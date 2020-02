Aktion mit der VHS : So kommen Senioren sicher durch den Straßenverkehr

(jün) Schon jetzt laden das Aktionsbündnis Seniorensicherheit (ASS!), die Polizei im Kreis Mettmann und die Volkshochschule (VHS) Ratingen zu einem Beratungstermin ein, für den die VHS interessierte Besucher um rechtzeitige Anmeldung zur Teilnahme an der kostenfreien Veranstaltung bittet unter Telefon 02102 5504307.

„Fit und mobil im Alter“, lautet der Titel der Vortragsveranstaltung, die in Kooperation der Kreispolizeibehörde Mettmann, in Zusammenarbeit mit dem Aktionsbündnis Seniorensicherheit (ASS!), einer Augenoptikermeisterin und der Volkshochschule Ratingen stattfindet, und zwar am Dienstag, 25. Februar, um 10 Uhr in der VHS im Minoritenkloster an der Lintorfer Straße 3 in Raum 104.