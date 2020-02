Ausbildung und Studium : Blind-Date mit dem Ausbildungsbetrieb

Heiligenhaus Die Ausbildungsbörse der Schlüsselregion brachte Unternehmen mit potentiellen Auszubildenden zusammen.

Was macht eigentlich ein Industriemechaniker täglich? Und wie sieht der Alltag einer Maschinen- und Anlagenführerin aus? Wer damit liebäugelt, 2020 eine Ausbildung in der Region zu beginnen und noch unentschlossen ist, oder noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, der war am Freitag bei der Ausbildungsbörse der Schlüsselregion an der richtigen Adresse.