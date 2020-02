Ratinger Markt : Sie hat Spaß in der Welt der Würste

Ratingen Petra Perlitz ist Fleischerfachverkäuferin und kennt ihre Stammkunden. Um vier Uhr klingelt ihr Wecker.

Sie hat ihre Fachausbildung bei einer stationären Ratinger Metzgerei gemacht und dann auch eine Weile am selben Ort gearbeitet. Vor 29 Jahren nahm sie ihren ersten Job an und ging nach zehn Jahren zu ihrem jetzigen Marktgeschäft, in dem sie jetzt schon seit 19 Jahren Fleisch- und Wurstwaren in aller Herrgottsfrühe anmutig in der Kühltheke drapiert und später dann verkauft.