Uedemer Wochenmarkt : Der letzte Markt-Tag von Käse-Leo

Uedem Leo Vierbergen war eine Institution auf dem Uedemer Markt. Seit 43 Jahren hat Leo, wie fast alle Kunden ihn nennen, seinen festen Platz auf dem Wochenmarkt. Jetzt hört er auf.

Fast jeder Uedemer kennt Leonardus Vierbergen aus Elten, der jede Woche donnerstags auf dem Markt in Uedem mit seinem Verkaufswagen steht. Seit 43 Jahren hat Leo, wie fast alle Kunden ihn nennen, seinen festen Platz auf dem Uedemer Wochenmarkt. Er bietet Käse aller Sorten – besonders Daalder Kaas – und Käsespezialitäten an.

Doch nun will Leo seinen Platz auf dem Uedemer Markt räumen. Er ist 75 Jahre alt und meint: „Das reicht! Nun will ich den Ruhestand in der Familie, besonders mit den Enkelkindern, und mit Verwandten und Freunden genießen.“