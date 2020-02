Einsätze : Wie die Feuerwehr Sonderschichten voraus plant

Heiligenhaus Sturmtief „Sabine“ war für die Freiwilligen eine Herausforderung. Vorteil: Es war eine besondere Lage mit Ansage.

Marko Bayer Die Wehrleitung (Leiter der Feuerwehr und seine zwei Stellvertreter) berät sich, je nach dem was z. B. über den deutschen Wetterdienst vorhergesagt wird. Wird z. B. ein Sturmtief wie "Sabine" vorhergesagt, beginnen ab der Kenntnis die Vorbereitungen. Zu Beginn steht eine Abfrage der Einsatzbereitschaft der Gesamtwehr. Am zu erwartenden Ereignis, erfolgen permanente Abstimmungen mit allen Führungskräften der Feuerwehr. In diesen Abstimmungen wird dann anhand der neuen Erkenntnisse entschieden wann und in welcher Stärke die Wache besetzt wird.