Handball : „Minutenmann“ Müller ist festgespielt

Ratingen Die SG Ratingen empfängt am Samstag um 18 Uhr den HC Weiden in der Handball-Regionalliga und streamt die Partie live im Internet. Rückraumspieler Marcel Müller will dem Team sicher mehr helfen, als er das bei seinen beiden Kurz-Einsätzen zuletzt tun konnte. Dadurch kann er nicht für die Verbandsliga-Reserve auflaufen.

In diesem Jahr soll ein Film in die Kinos kommen, der „The Minuteman“ heißt. Darin soll ein Vietnam-Veteran ein Kind beschützen, das von einem Kartell gejagt wird. Ganz so heikel ist es bei Marcel „Marcello“ Müller nicht, aber auch der 37-Jährige kann durchaus als (Handball-)Veteran bezeichnet werden und ist derzeit der „Minutenmann“ der SG Ratingen. In den beiden vergangenen Regionalligapartien wurde der Rückraumspieler, der als Assistenztrainer in die Saison gegangen war, eingesetzt, zusammengenommen kam aber nur maximal eine Minute „Spielzeit“ für ihn zusammen. Bei der 21:28-Niederlage bei BTB Aachen kam Müller für einen Siebenmeter aufs Feld, den er ebenso vergab wie den Nachwurf – damit reihte er sich ein in die erstaunliche Liste derer, die gegen Aachens Torwart Peer Dosch insgesamt acht Strafwürfe ausließen. Und bei der 29:30-Niederlage zuletzt bei der SG Langenfeld kam er in der 24. Minute für Alexander Oelze aufs Feld, zum Einstand warf ihm sein Mitspieler Sam Schäfer den Ball auf den Fuß. Müller ging nach diesem Ballverlust noch einmal mit in die Abwehr, dann war der Einsatz wieder beendet.