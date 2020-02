Verkehr : CDU Hösel fordert Lärmschutz für A 3

In einem Schreiben an Verkehrsminister Hendrik Wüst weist man auf die erheblichen Belastungen für Anwohner hin.

Die A 3 ist seit vielen Jahren ein echter Aufreger – für geplagte Pendler und Bürger. Sie gehört zu den meist befahrenen Autobahnen. Ihre Bedeutung wird schon daran erkennbar, dass diese Strecke in den zurückliegenden Jahren immer weiter ausgebaut wurde. So hat die Verkehrsbelastung und die damit einhergehende Lärmbelästigung mit jedem Jahr enorm zugenommen.

Nunmehr ist geplant, die A 3 in naher Zukunft in jede Fahrtrichtung um eine Spur zu erweitern. Außerdem soll am Rastplatz Hösel ein großräumiger Lkw-Bahnhof errichtet werden (die RP berichtete bereits). Diese Maßnahmen bedeuten für die Bewohner in Hösel und Eggerscheidt eine zusätzliche Belastung, die nicht hinzunehmen sei, betont die CDU Hösel/Eggerscheidt. Dieses massive Problem hat die CDU jetzt aufgenommen und zum Thema gemacht. Man pocht darauf, dass der längst überfällige Lärmschutz endlich eingerichtet wird. Betroffen seien Bürger nicht nur in Hösel und Eggerscheidt, sondern auch in Homberg.