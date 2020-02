Senioren beraten Senioren zum Thema Sicherheit in Wülfrath : Heide Franke ist ein Sicherheits-„Ass“

Senioren beraten Senioren zum Thema Sicherheit in Wülfrath

Fungiert als Multiplikatorin: Seniorenberaterin Heide Franke ist in Wülfrath als „Ass“ tätig. Zeit für Ehemnn Heinz und die fünf Enkelkinder bleibt aber auch noch. Foto: Blazy, Achim (abz)/Achim Blazy,

Wülfrath Als Senioren-Sicherheitsberaterin möchte die Wülfratherin andere Ältere vor Trickbetrügern schützen.

Wie man sich vor Trickbetrug und Diebstahl schützen kann, das möchte Heide Franke zusammen mit den anderen neun Wülfrather Senioren-Sicherheitsberatern in Vorträgen und Beratungen vermitteln. Sie und ihr Kollege Horst Löhberg sind erst seit Januar dabei. „Ich weiß noch gar nicht genau, was auf mich zukommt. Die anderen Seniorenberater machen das schon länger, das Aktionsbündnis Seniorensicherheit gibt es in Wülfrath seit 2013“, erzählt sie.