Ratingen Zweite Gesamtschule: CDU kritisiert SPD-Vorstoß

„Schon ohne, aber gerade auch mit Perspektive der in Lintorf, Breitscheid und Hösel zu entwickelnden neuen Wohnungsbaugebiete bedarf es für den Ratinger Norden am etablierten Standort des Schulzentrums Lintorf neben dem Kopernikus-Gymnasium einer eigenständigen Realschule“, meinte Oliver Thrun, Fraktionsvize und schulpolitischer Sprecher der CDU-Ratsfraktion. „Die große Mehrheit des Rates hat völlig zu Recht das Ziel der Verwaltung gelobt, das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und insbesondere die Martin-Luther-King-Gesamtschule in West unter anderem durch perspektivische neue bauliche Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten stärken zu wollen.