Karneval in Ratingen Spiesratze sagen Närrisches Richtfest ab

„Die momentane Situation macht leider nicht nur unserem Verein zu schaffen. Wir möchten an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützer des Brauchtums aussprechen. Wir würden uns freuen, wenn Ihr in dieser und den kommenden Sessionen die Veranstaltungen der Ratinger Karnevalsvereine mit euren Besuchen unterstützt“, so der Verein. Besonders enttäuscht ist Andreas Becker, da dies seine letzte Session als Präsident der 1. KG Grün-Weiß Ratinger Spiesratze wäre. Er hätte sich gerne bei den Gästen verabschiedet.