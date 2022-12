Dancical Tänzer des TuS Lintorf bereiten sich auf große Show im Stadttheater vor

Und genau darum dreht sich das Dancical: In Kooperation mit dem TuS 08 Lintorf wird das gesamte Team aus allen Tänzern und Trainern der UDC das ganz große Kino für die Zuschauer in ein hautnahes Erlebnis vertanzen. Die Emotionen und bleibenden Momente, die Klein und Groß eigentlich nur von den großen Kinoleinwänden kennen, werden in einer Art Musical, nur eben mit Tanz statt Gesang zum Leben erweckt – von Oscar gekrönten Filmen wie Forrest Gump oder The Great Gatsby über die allseits bekannten Disneylieder und Tanzfilme bis hin zu Superhelden oder Action-Klassikern wie Marvel und James Bond.