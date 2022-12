Handball, Oberliga, Verbandsliga, Landesliga Niederlage und Sieg für den TuS in West

Der TV Angermund II hat in der Landesliga seinen zweiten Saisonsieg eingefahren und darf zum Hinrundenende durchaus wieder hoffen, dass die Klasse gehalten wird. Die Schützlinge von Trainer Uli Richter bezwangen daheim die HSG Mülheim II 30:27 (13:12) und zogen so die Gäste mit hinein in den Abstiegskampf. Die stärkste Phase war nach dem Wechsel, als der knappe 13:12-Pausenvorsprung in ein 18:12 (36.) ausgebaut wurde. Dann hatte der junge Jona Braun zwei feine Auftritte, als ihm die wichtigen Treffer zum 26:17 (46.) und später zum 30:25 gelangen. Da waren noch zwei Minuten zu spielen, der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr. „Disziplin und Konzentration waren dafür ausschlaggebend“, so Uli Richter.