Ratinger Schullandschaft SPD: Stadt braucht weitere Gesamtschule

Ratingen brauche ein integriertes Angebot für alle Bildungsniveaus, und dieses kann aus Sicht der SPD-Fraktion nur durch eine weitere Gesamtschule gelöst werden. Eine weitere Vergrößerung der Gesamtschule in West – daher soll das Schulzentrum West ja auch entlastet werden – ist aus Sicht der SPD-Fraktion nicht die beste Lösung, zumal die künftigen Bedarfe sich primär im Norden des Stadtgebietes ergeben werden. Diesen Blick in die Zukunft vermisst die Fraktion in den bisherigen Unterlagen zur Schulentwicklungsplanung völlig: Die erheblichen Planungen in Breitscheid nach dem neuen Regionalplan, die Siedlungsgebiete entlang der Westbahn, das Gelände Rehhecke sowie die Goldkuhle werden erhebliche Auswirkungen auf den Schulstandort haben. Eine gute Schulentwicklungsplanung müsse dafür Antworten bieten.