Ratinger Hausbesitzer Grundsteuer: Hilfe zwischen den Feiertagen

(kle) Nun geht es in den Endspurt: Die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung unterstützt die Bürger auch zwischen den Feiertagen und im neuen Jahr bei Fragen zur Abgabe der Grundsteuererklärung. Die Telefonhotline des Finanzamts Düsseldorf-Mettmann ist vom 27. bis zum 30. Dezember 2022 und im neuen Jahr ab dem 2. Januar 2023 besetzt. Die digitale Info-Plattform unter www.grundsteuer.nrw.de ist rund um die Uhr, auch an den Feiertagen, erreichbar. „Bei Fragen zur Grundsteuererklärung oder zur Abgabe mit Elster unterstützen unsere Experten in der Grundsteuer-Hotline auch zwischen Weihnachten und Silvester sowie im neuen Jahr“, erklärt Jutta Kieseler-Thanscheidt, Leiterin des Finanzamts Düsseldorf-Mettmann. „Eigentümer, die die ruhigen Tage für die Erledigung ihrer Erklärung nutzen und dabei Fragen haben, erreichen uns wie gewohnt von 9 bis 18 Uhr unter 0211/3804-1959.“ Die digitale Abgabe der Grundsteuererklärung ist über das Online-Finanzamt Elster unter www.elster.de möglich. Dies kann auch über den Elster-Zugang von nahen Angehörigen erfolgen. „Besitzen beispielsweise die Kinder ein Benutzerkonto, können die Eltern dieses mitnutzen“, so die Vorsteherin. „Viele reisen über die Feiertage in die Heimat und besuchen ihre Familien. Wir empfehlen, diese Gelegenheit auch zu nutzen, um beispielsweise die Eltern bei der Abgabe der Erklärung zu unterstützen.“